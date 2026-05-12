Durante una cerimonia a Roma, il presidente del Cio ha consegnato al presidente italiano il Collare olimpico in oro, mentre a Torino si annunciava ufficialmente l’esclusione della città e del Piemonte dalle candidature per le Olimpiadi del 2030, con la Francia che ha scelto Thialf come sede. Nel frattempo, a Milano-Cortina si segnalano problemi di budget, inclusa la mancanza di circa 10mila alberi promessi a Fiames.

Proprio mentre a Roma una delegazione del Cio guidata dalla presidente, Kirsty Coventry, consegnava al presidente Sergio Mattarella il Collare olimpico in oro, a Torino si scriveva la parola “fine” su ogni residua speranza olimpica. Olimpiadi, Torino e Piemonte restano fuori. La Francia sceglie i Paesi Bassi. La città e Regione Piemonte, infatti, speravano di poter essere “scelte” dalla Francia come sede decentrata per alcune gare dei prossimi giochi invernali del 2030. Un sogno accarezzato a lungo, ma sfumato ieri. A dare notizia il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Abbiamo appreso la decisione...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi 2030, Torino e Piemonte restano fuori: la Francia sceglie Thialf. Intanto su Milano-Cortina i conti non tornano: mancano anche i 10mila alberi promessi a Fiames

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