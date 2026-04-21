Olimpiadi Milano-Cortina i conti non tornano | 310 milioni di extra-costi Il rischio per le casse di Stato e Comuni

Le Olimpiadi Milano-Cortina sono finite sotto i riflettori a causa di un rapporto che evidenzia un deficit di 310 milioni di euro. La Fondazione coinvolta avrebbe sostenuto spese superiori di 230 milioni rispetto alle previsioni, mentre le entrate sono risultate inferiori di 80 milioni. Questi numeri sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria dell’evento e sui possibili impatti per le casse di Stato e dei Comuni coinvolti.

Ammonterebbe a 310 milioni di euro il “buco” della Fondazione Milano Cortina, di cui 230 milioni per maggiori costi e 80 milioni per minori entrate rispetto al previsto. La cifra sarebbe stata comunicata il 9 aprile al consiglio d'amministrazione: se verrà confermata a fine anno, con la chiusura.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianare Milano Cortina: buco di 310 milioni, le Regioni devono pagareLa Fondazione Milano Cortina si trova davanti a un deficit di circa 310 milioni di euro per la chiusura dell’esercizio 2026, una cifra che impone ai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Federica BRIGNONE - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi estive, Fontana: modello Milano Cortina per Nord-Ovest; Olimpiadi Milano Cortina, profondo rosso: deficit da 310 milioni di euro; Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi, buco di bilancio da 310 milioni per Fondazione Milano-Cortina. Che chiede a Lombardia e Veneto di ripianareOlimpiadi, costi alle stelle e previsioni sbagliate. Buco da 310 milioni per la Fondazione olimpica. Che ora il pubblico deve ripianare ... lanotiziagiornale.it Olimpiadi Milano Cortina, previsto un bilancio con deficit da 310 milioniSarebbe questa l'attesa della fondazione: un buco causato da 230 milioni di maggiori costi e altri 80 di minori introiti. Ai soci è stato chiesto di intervenire per ripianare i conti e chiudere in p ... giornaletrentino.it Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 entrano nella storia 30 medaglie: il miglior risultato di sempre per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Un traguardo straordinario che appartiene a tutta la Nazione. Su Magic Lake Spring dedichiamo uno speciale a quest facebook