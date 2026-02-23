Finite le Olimpiadi di Milano-Cortina Macron rilancia quelle francesi del 2030 Ma su X i cittadini lo riempiono di commenti negativi – Il video

Macron annuncia il rilancio dei Giochi olimpici francesi del 2030, dopo il successo delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La proposta ha suscitato reazioni negative sui social, dove molti utenti criticano la scelta e esprimono scetticismo. Il presidente francese invita a guardare avanti e a prepararsi per un evento che, promette, sarà memorabile. I commenti online continuano a riflettere un dibattito acceso tra entusiasmo e dubbi.

«Milano-Cortina ci ha emozionato. Ora tocca a noi raccogliere la torcia. Celebriamo le Alpi frances i! Nel 2030, daremo il benvenuto al mondo per Giochi che lasceranno il segno. In grande stile, proprio come nel 2024! Ci vediamo tra le nostre splendide montagne». Con questo post su X, chiuse le Olimpiadi italiane, il numero uno dell’Eliseo Emmanuel Macron rilancia i Giochi invernali francesi, previsti tra qualche anno. Uno spot toccante, con sullo sfondo le catene oltralpe. Ma il pensiero su quello che è stato allestito nel 2024, con una Cerimonia d’apertura criticatissima, non va via. I francesi non dimenticano e su X piovoi negativi. 🔗 Leggi su Open.online

Olimpiadi, Macron assente a Milano-Cortina: sui social posta la Gioconda che guarda gli atleti francesiDurante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il presidente francese Macron non si è presentato.

Macron contro la nazionalista Meloni: “Non commenti le questioni francesi”Emmanuel Macron ha risposto a Giorgia Meloni, chiedendo di non commentare le questioni francesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali ultimo atto: ecco come sarà la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono finite; Cerimonia di chiusura: si spegne la Fiamma, le Olimpiadi sono finite; Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite. Grande show all’Arena di Verona, si spengono i bracieri.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite. Grande show all’Arena di Verona, si spengono i bracieriI XXV Giochi Olimpici Invernali vanno ufficialmente in archivio, al termine della Cerimonia di Chiusura andata in scena questa sera nella magnifica ... oasport.it

Una delle ultime gare, la 50 km femminile di sci di fondo / APConquistate quasi la metà delle medaglie in palio, 164 su 345: agli europei un oro ogni 8,3 milioni di abitanti contro uno ogni 28,3 milioni degli Stati Uniti: una dimostrazione indiretta di ciò che l ... linkiesta.it

Oltre il pinkwashing del Coni: i trionfi delle donne a Milano-Cortina non ci distraggano x.com

Cerimonia di chiusura Milano Cortina: musica, danza e grandi ospiti per salutare i Giochi 2026 - facebook.com facebook