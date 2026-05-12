A partire da oggi, nelle zone servite, è attivo un nuovo servizio gratuito di ritiro a domicilio degli oli alimentari esausti, promosso dalle aziende coinvolte. Attraverso l’app Aliapp, i cittadini possono prenotare il ritiro dei contenitori usati, facilitando la raccolta differenziata e il corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti. L'iniziativa mira a semplificare le procedure e aumentare la partecipazione della popolazione.

Firenze, 11 maggio 2026 – “Un solo gesto, un mare di conseguenze”: con questo slogan Plures Alia e Unicoop Firenze uniscono le forze, col duplice obiettivo di sensibilizzare ed educare i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento degli oli alimentari esausti e di promuovere il nuovo servizio di ritiro ‘OnDemand’ lanciato dall’azienda che gestisce i servizi di igiene urbana nelle tre province di Firenze, Pistoia e Prato. Un servizio che permette agli utenti di prenotare rapidamente, tramite Aliapp (ma anche tramite i canali tradizionali, come sportelli e call center), i l ritiro gratuito a domicilio di oli utilizzati per friggere, cucinare e conservare gli alimenti, semplificando l’intera gestione di questo particolare rifiuto e diminuendone l’impatto ambientale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oli alimentari esausti, parte il nuovo servizio gratuito di ritiro a domicilio con Aliapp

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