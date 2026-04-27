Raccolte 1.800 tonnellate di oli alimentari esausti in Sicilia | Messina è al secondo posto

In Sicilia sono state raccolte circa 1.800 tonnellate di oli alimentari esausti, con Messina che si posiziona al secondo posto tra le province della regione. RenOils, il consorzio che coordina le attività di raccolta e recupero di questi materiali, ha diffuso i dati aggiornati al 2025, evidenziando un aumento nei quantitativi di oli recuperati rispetto agli anni precedenti. La regione continua a registrare una crescita in questa attività di gestione dei rifiuti alimentari.

RenOils, Consorzio volontario e senza scopo di lucro che organizza in Italia la raccolta, il trattamento e il recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha reso pubblici i dati aggiornati al 2025 per la Sicilia, confermando una crescita significativa sia nei volumi raccolti che nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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