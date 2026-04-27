In Sicilia raccolte 1.800 tonnellate di oli alimentari esausti nel 2025 | Palermo è quarta

Nel 2025, in Sicilia sono state raccolte circa 1.800 tonnellate di oli alimentari esausti, con Palermo che si posiziona al quarto posto tra le città coinvolte. RenOils, il consorzio volontario e senza scopo di lucro responsabile della gestione del recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha diffuso i dati relativi alla regione, evidenziando un aumento rispetto agli anni precedenti sia nei quantitativi raccolti che nell’attività complessiva.

RenOils, Consorzio volontario e senza scopo di lucro che organizza in Italia la raccolta, il trattamento e il recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha reso pubblici i dati aggiornati al 2025 per la Sicilia, confermando una crescita significativa sia nei volumi raccolti che nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nel 2025 trasformate in biocarburante 4,5 tonnellate di oli esausti dei ristoranti bergamaschiIn Bergamasca sono 4,5 le tonnellate di oli vegetali esausti trasformate in biocarburante nel 2025 grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e... Dagli oli esausti al biocarburante: a Ferrara recuperate 118 tonnellate di materialiA Ferrara gli oli vegetali esausti Roadhouse e Calavera alimentano la mobilità sostenibile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Rifiuti, Sabato 25 aprile e Venerdì 1 maggio nessun servizio di raccolta in quanto festivi; Raccolta rifiuti: servizi Dusty 25 aprile e 1 maggio; Farmaci, Olesen (Novo Nordisk): Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici; Rifiuti in Sicilia: c'è l'ok dell'Unione Europea al piano da 1,5 miliardi. Donazioni sangue, a luglio raccolte 1.069 sacche in piùA luglio 1.069 donazioni di sangue in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A queste vanno aggiunte anche le donazioni di plasma e di piastrine le cui proiezioni stanno registrando, ... ansa.it La primavera in Sicilia ha il profumo delle fragole appena raccolte. Rosse, dolci, succose: impossibile non trasformarle in un dolce che sappia di casa. Ho raccolto 6 ricette facili e profumate da preparare subito: torte morbide, crostate, dessert freschi e idee vel - facebook.com facebook