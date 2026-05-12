Ogni dono è un nodo gli studenti salernitani in festa con Ail

Gli studenti delle scuole superiori di Salerno hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall’AIL locale, che ogni anno promuove il progetto “Ogni dono è un nodo”. L’iniziativa si rivolge a ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori e si concentra sull’educazione alla salute e sulla conoscenza del volontariato. La giornata si è svolta con varie attività rivolte ai giovani, senza coinvolgere figure pubbliche o enti specifici.

AIL Salerno porta ogni anno nelle scuole “Ogni dono è un nodo”, un progetto sull’educazione alla salute e alla cultura del volontariato rivolto a ragazze e ragazzi degli ultimi due anni delle Superiori.L’obiettivo non è solo fare prevenzione, ma affiancare gli adolescenti nello sviluppo delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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