Renzi celebra la Festa dell’Europa con gli studenti
Il leader di Italia Viva ha partecipato a un evento a Firenze dedicato alla Festa dell’Europa, incontrando studenti universitari. Durante l’iniziativa, ha deposto una rosa bianca in memoria di Sophie Scholl, una giovane attivista tedesca uccisa dal regime nazista. La cerimonia si è svolta nel centro della città e ha coinvolto anche altri esponenti politici e rappresentanti accademici.
FIRENZE – Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha celebrato la Festa dell’Europa insieme agli studenti universitari, scegliendo un simbolo forte della resistenza ai totalitarismi: una rosa bianca dedicata a Sophie Scholl, giovane attivista tedesca uccisa dal regime nazista. Attraverso un post pubblicato sui social, Renzi ha raccontato una mattinata trascorsa con i ragazzi all’insegna del dialogo sull’Europa, definendo l’incontro “una discussione bellissima” capace di trasmettere speranza e fiducia nel futuro. Nel messaggio, l’ex premier ha ricordato come Sophie Scholl sia nata proprio il 9 maggio, data simbolica anche per la Festa dell’Europa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie correlate
Renzi celebra la Festa dell'Europa con una rosa bianca e gli studenti universitari“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl,...
Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: “Sulle scelte Ue è senza idee”“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl,...