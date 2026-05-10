Renzi celebra la Festa dell’Europa con gli studenti

Il leader di Italia Viva ha partecipato a un evento a Firenze dedicato alla Festa dell’Europa, incontrando studenti universitari. Durante l’iniziativa, ha deposto una rosa bianca in memoria di Sophie Scholl, una giovane attivista tedesca uccisa dal regime nazista. La cerimonia si è svolta nel centro della città e ha coinvolto anche altri esponenti politici e rappresentanti accademici.

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