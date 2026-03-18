Oggi 18 marzo si ricorda San Salvatore da Horta, frate francescano noto per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. Durante la sua vita, incontrò numerosi ostacoli e fu spesso frainteso, ma continuò a esercitare i suoi carismi. La sua figura rimane legata a molte storie di interventi considerati miracolosi, che hanno contribuito a diffonderne il culto.

Frate francescano, san Salvatore da Horta subì molti ostacoli e incomprensioni, ma furono tanti i miracoli avvenuti grazie alla sua intercessione e tramite i suoi carismi. Il 18 marzo la Chiesa ricorda san Salvatore da Horta, religioso appartenente ai Frati Minori, che fu taumaturgo. Il Martirologio Romano lo commemora come uomo che “si fece umile strumento di Cristo per la salvezza dei corpi e delle anime“. Con il nome di Salvatore Grionesos da Horta nasce a Santa Coloma de Farnés, in Catalogna, Spagna nel dicembre 1520. I genitori erano infermieri nell’ospedale del luogo, ed in seguito ne presero la direzione. San Salvatore rimane orfano molto presto, prima entra nell’abbazia benedettina di Montserrat, ma successivamente sceglie la via della povertà ed entra nel convento francescano di Barcellona. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 marzo, San Salvatore da Horta: il frate taumaturgo incompreso e ostacolato

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SAN SALVATORE DA HORTA francescano Salvatore Grionesos nacque in Catalogna, nel 1520. I genitori dirigevano un piccolo ospedale locale e da loro imparò la pratica della carità. Rimase presto orfano e, per mantenere se stesso e la sorella, lavorò a Bar - facebook.com facebook