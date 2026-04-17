Calciomercato Inter sarà un mercato estivo mirato | budget chiaro più le cessioni I dettagli

L'estate si avvicina e la squadra nerazzurra si prepara a rafforzarsi con un piano di mercato preciso. Le operazioni saranno condizionate dal budget definito e dalle cessioni già programmate. La società sta valutando attentamente le opportunità per migliorare la rosa, concentrandosi su acquisti mirati e vendite strategiche. Le decisioni sono state prese in modo tale da ottimizzare le risorse disponibili e rispettare i parametri finanziari stabiliti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. L’imminente sessione di mercato estiva si preannuncia come uno spartiacque decisivo per il futuro dei nerazzurri. La Repubblica ha recentemente analizzato i piani della proprietà per il prossimo futuro, delineando una strategia che punta a coniugare sostenibilità economica e competitività sportiva. Per l’Inter, la missione è chiara: restare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Obiettivi stagionali e il budget per i nuovi innesti. Secondo quanto riportato dal giornale, “l’obiettivo per i nerazzurri è confermarsi in campionato e raggiungere almeno gli ottavi in Europa, come previsto a bilancio per la stagione in corso”.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. I dettagli BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!ADEMOLA AL COLLOQUIO CON PERCASSI PER LA CESSIONE !!! Notizie correlate Rivoluzione all'Inter: cinque partenze e un obiettivo chiaro per il mercato estivoLa stagione estiva si annuncia decisiva per l’Inter, pronta a una vera rivoluzione di mercato orientata a rinforzare difesa e centrocampo. Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultimeMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Repubblica - Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: quanto chiede il Real Madrid; Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosa; Inter, arriverà un colpo a zero? Di Marzio: Occhio a questo nome: i nerazzurri hanno…; Calciomercato Inter, Nico Paz un sogno non impossibile: le cifre dell’affare. Calciomercato Inter news | Marco Palestra a San Siro: sarà il futuro a destra? (oggi 17 aprile 2026)Calciomercato Inter news: Marco Palestra a San Siro oggi venerdì 17 aprile 2026 con il suo Cagliari, sarà il futuro a destra? L’intreccio con Dumfries. ilsussidiario.net Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p facebook Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo x.com