Nuvole e temperature più basse il meteo prosegue sulla linea dell’instabilità

Il meteo rimane caratterizzato da nuvole e temperature più basse, con un quadro di instabilità legato al passaggio di impulsi provenienti dall’Atlantico. Le condizioni si alternano tra momenti di maggiore stabilità e schiarite e periodi in cui si verificano rovesci e temporali sparsi. La situazione si mantiene variabile, senza un andamento stabile a lungo termine.

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Prosegue un tempo di tipo instabile a causa del transito di impulsi atlantici; alternanza, quindi, di fasi più stabili e soleggiate con altre caratterizzate da rovesci o temporali sparsi. Le temperature rimarranno su valori inferiori alle medie del periodo, in particolare per quanto attiene ai valori massimi. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Costa. Martedì 12 maggio 2026 Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi, residua nuvolosità sparsa sugli altri settori ma con tendenza a rapidi rasserenamenti da ovest verso est. Nel pomeriggio bel tempo con sole diffuso su tutta la regione salvo qualche addensamento, innocuo, sulle alpi retiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Nord en surchauffe : canicules et inondations hors de contrôle- Documentaire Environnement - AMP Notizie correlate Leggi anche: Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità: temperature in calo Leggi anche: Sole, nuvole e temperature sopra la media: il meteo a Milano oggi Argomenti più discussi: Nuvole e temperature più basse, il meteo prosegue sulla linea dell’instabilità; Meteo, dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo: nuvole e pioggia in arrivo; Inizio settimana tra sole e nuvole su Bari e provincia: temperature in risalita; Meteo Monza Brianza: nuvole e temporali per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Previsioni per Crotone, 7 maggio 2026: cielo per lo più coperto, temperature miti intorno a 16-19°C e vento da sud con locali rinforzi. #Meteo x.com Ho appena testato SU5 su GeForce Now (impostazioni Ultra) - questo aggiornamento è davvero molto, molto buono. MSFS non è mai stato così bello, l'immagine è nitida e le nuvole sembrano fantastiche! reddit Nuvole e temperature più basse, il meteo prosegue sulla linea dell’instabilitàMartedì e mercoledì cieli coperti alternati a schiarite, mentre la pioggia dovrebbe dare tregua fino a giovedì ... bergamonews.it