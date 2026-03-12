Meteo weekend all' insegna dell' instabilità | temperature in calo

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica con un calo delle temperature. Un vortice depressionario si muoverà da nord verso sud lungo il Tirreno, portando un fronte che venerdì interesserà i territori centro-occidentali della Sicilia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le previsioni degli esperti per i prossimi giorni. Sole alternato a piogge e nubi Un piccolo vortice depressionario in spostamento da nord verso sud lungo il Tirreno convoglierà un fronte che nella giornata di venerdì raggiungerà i settori centro-occidentali della Sicilia, determinando un certo peggioramento. Piogge e qualche rovescio culmineranno nel pomeriggio, interessando Trapanese,Palermitano e Messinese, mentre il resto della regione resterà ai margini con una giornata più soleggiata. Le temperature, riporta Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, perderanno qualche grado e i valori massimi a Palermo oscilleranno intorno ai 17°C, a Messina 18°C, a Catania 17°C, ad Agrigento 16°C. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

