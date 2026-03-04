Sole nuvole e temperature sopra la media | il meteo a Milano oggi

Oggi a Milano il cielo presenta un’alternanza tra sole e nuvole, senza precipitazioni. Le temperature sono leggermente superiori alla media stagionale, influenzando la giornata. La giornata si svolge con condizioni meteo variabili, caratterizzate da un clima mite e senza particolari eventi meteorologici significativi. La situazione rimane stabile e senza variazioni improvvise nel corso della giornata.

Valori massimi compresi fra 1516°, i minimi di circa 10°C. Lo zero termico si attesterà a 1988m Alternanza di sole e nuvole, senza pioggia, con temperature un po’ superiori alla media stagionale. Più o meno è questo il meteo a Milano nella giornata di oggi, mercoledì. Lo spiega 3B Meteo sul proprio sito. In generale la giornata sarà poco nuvolosa, a parte alcune nubi al mattino. Le temperature avranno valori massimi compresi fra 1516°, la minima sarà di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1988 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti. Non ci sono allerte meteo. Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Previsioni meteo per il weekend: temperature oltre la media, fra sole e foschieL'inverno è alle porte, ma ancora la temperatura non scenderà e non ci saranno precipitazioni.

Previsioni meteo: Metà gennaio dal sapore autunnale, freddo assente e temperature sopra la mediaLa seconda metà di gennaio si apre senza freddo né gelo, a sorpresa rispetto alla tradizione.

Primavera ma non troppo: il weekend a Grosseto e in Maremma tra sole, nuvole, nebbia e temperature mitiVenerdì 27 febbraio: tempo stabile con clima mite Il weekend meteo parte con condizioni in prevalenza stabili e miti per la stagione a Grosseto e nella sua provincia. Secondo le previsioni locali, il ... corrieredimaremma.it

Fine settimana tra sole e nuvole (e nebbia) ma con temperature miti previsioniIl week end sarà caratterizzato dalla presenza di nuvole, ma senza precipitazioni significative. I valori nella colonnina di mercurio saranno particolarmente gradevoli per la stagione. quibrescia.it

