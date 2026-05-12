Nuovo sciopero contro il genocidio a Gaza
Lunedì 18 maggio 2026, è stato proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche, promosso dall’Usb. La mobilitazione si inserisce in un contesto di protesta contro il conflitto in Gaza, sulla scia dell’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla. La decisione riguarda lavoratori e dipendenti pubblici, che hanno deciso di aderire alla singolare iniziativa di protesta.
Usb raccoglie l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche per lunedì 18 maggio 2026."A Gaza - si legge in una nota del sindacato - si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo. L'assalto alla Global Sumud Flotilla, il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Nuovo sciopero contro il transito di armi dal porto di Ravenna
Notizie correlate
Leggi anche: Non c’è pace per la Biennale, dopo le polemiche sugli artisti russi parte lo sciopero contro Israele e il genocidio a Gaza
Biennale di Venezia, la manifestazione contro il genocidio a Gaza davanti all’Arsenale, slogan “Governo Meloni complice” - VIDEONumerose le bandiere palestinesi e le kefiah indossate dai partecipanti, così come i cartelli con scritte “Free Palestine, abolish Zionism”.
Argomenti più discussi: PROCLAMATO NUOVO SCIOPERO DI 8 ORE ALLA DEMM DI NOVELLARA. LA FIOM CGIL SITUAZIONE IGIENICA INACCETTABILE E DISPARITÀ SUI BUONI PASTO; Cortei e presidi in 50 piazze per la scuola; Il 7 maggio nuovo sciopero della scuola, al Politeama lavoratori e studenti insieme contro il ministro Valditara; Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio.
Milano Pavia TV - Canale 78 Attese fino a mezz’ora, mezzi pieni e corse tagliate: cittadini e autisti scendono in piazza a Milano contro il peggioramento del trasporto pubblico. E il 15 maggio è già previsto un nuovo sciopero. facebook
+++ Interrompo lo sciopero per segnalare un nuovo attacco in #Libano +++ È stato distrutto da #Israele il ponte di Qasmye. L’ultimo rimasto parzialmente in piedi nel sud, che ora rimane isolato, compresa @UNIFIL_ Eravamo stati lì pochi giorni fa sotto il tiro isr x.com
Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti | Rabbia dei sindacati metalmeccanici che annunciano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono un immediato intervento del Governo : r/o reddit
Meno libri e più fabbrica, lo sciopero contro la rivoluzione della scuola: cosa cambia davvero per gli studentiCinque anni di programma compressi in quattro, il rapporto tra studenti e aziende, i posti di lavoro persi. Le sigle di categoria in sciopero: . Cosa cambia davvero coi nuovi Its previsti dal Pnr ... today.it