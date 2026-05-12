Nuovo sciopero contro il genocidio a Gaza

Da genovatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026, è stato proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche, promosso dall’Usb. La mobilitazione si inserisce in un contesto di protesta contro il conflitto in Gaza, sulla scia dell’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla. La decisione riguarda lavoratori e dipendenti pubblici, che hanno deciso di aderire alla singolare iniziativa di protesta.

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Usb raccoglie l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche per lunedì 18 maggio 2026."A Gaza - si legge in una nota del sindacato - si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo. L'assalto alla Global Sumud Flotilla, il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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