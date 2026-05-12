Nuovo rettore di Ca' Foscari fumata nera al primo giro di votazioni

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo giorno di votazioni per scegliere il nuovo rettore dell’università di Ca’ Foscari si è concluso senza un risultato. Durante la giornata di martedì 12 maggio, cinque candidati hanno partecipato alle urne, ma nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta di 445 voti. La fumata nera indica che sarà necessario un secondo scrutinio per individuare il candidato che guiderà l’ateneo nei prossimi anni.

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È stata fumata nera nel primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo rettore di Ca' Foscari: martedì 12 maggio, nessuno dei 5 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, con la soglia per l’elezione fissata a 445voti.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayI risultati.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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