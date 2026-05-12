Nuovo rettore di Ca' Foscari fumata nera al primo giro di votazioni
Il primo giorno di votazioni per scegliere il nuovo rettore dell’università di Ca’ Foscari si è concluso senza un risultato. Durante la giornata di martedì 12 maggio, cinque candidati hanno partecipato alle urne, ma nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta di 445 voti. La fumata nera indica che sarà necessario un secondo scrutinio per individuare il candidato che guiderà l’ateneo nei prossimi anni.
È stata fumata nera nel primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo rettore di Ca' Foscari: martedì 12 maggio, nessuno dei 5 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, con la soglia per l’elezione fissata a 445voti.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayI risultati.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Nuovo rettore della Cà Foscari a Venezia, 5 i candidati: ecco chi sonoVenezia, 23 aprile 2026 - Sono 5 i professori in corsa per la carica di rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il sessennio accademico...
Sono 5 i docenti in corsa per la poltrona di rettore di Ca' FoscariSono cinque, tutti uomini, i professori in corsa per la carica di rettore dell'università Ca’ Foscari per il sessennio accademico 202627 - 203132.
Argomenti più discussi: Riqualificazione Porto Marghera tra materie prime critiche e biofuel; Appello a Gasparato; La politica, l’arte e la finanza Addio a Gianfranco Mossetto; Gli scarti diventano risorse. Con il Distretto del Riciclo rifiuti da un’azienda all’altra.
Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale. Incontro operativo questa mattina all’Unical tra il Rettore Gianluigi Greco, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e Sandro Principe, sindaco di Rende. Al centro del tavolo: il coordinam facebook
La fidanzata non capisce l'ADHD e le sue idee per fermare i nostri figli dall'avere l'ADHD mi stanno facendo ripensare alla mia vita con lui reddit
MASCARETTI GIACOMO E MAURIZIO S.N.C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Elezioni rettorato Università Cà Foscari di VeneziaLa seconda assemblea per le elezioni del rettore dell'Università Ca' Foscari si svolgerà il 29 aprile. Scopri i dettagli e i candidati. controcampus.it