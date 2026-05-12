Nuovo rettore di Ca' Foscari fumata nera al primo giro di votazioni

Il primo giorno di votazioni per scegliere il nuovo rettore dell’università di Ca’ Foscari si è concluso senza un risultato. Durante la giornata di martedì 12 maggio, cinque candidati hanno partecipato alle urne, ma nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta di 445 voti. La fumata nera indica che sarà necessario un secondo scrutinio per individuare il candidato che guiderà l’ateneo nei prossimi anni.

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