Nuovo presidente Figc Malagò ha sciolto la riserva | domani presenterà la candidatura
Il 12 maggio 2026, si è ufficialmente aperta la corsa alla presidenza della FIGC, con il presidente uscente che ha deciso di annunciare pubblicamente la propria candidatura domani. La decisione è arrivata dopo una giornata in cui si sono susseguite diverse notizie riguardanti l’ambito sportivo e legale, creando un clima di attesa e interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi.
Il panorama dell’informazione italiana in questa giornata del 12 maggio 2026 si presenta denso di avvenimenti che spaziano dalla politica sportiva alla cronaca giudiziaria, fino a toccare delicate questioni di salute pubblica. Le notizie battute dalle agenzie delineano un quadro in cui le istituzioni e i grandi protagonisti del mondo agonistico si trovano a dover compiere scelte decisive per il futuro dei rispettivi settori. Mentre la capitale ospita i grandi eventi del tennis internazionale, le stanze del potere sportivo e le aule di tribunale continuano a produrre aggiornamenti che catturano l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. Svolta nelle istituzioni calcistiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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