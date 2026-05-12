Nuovo presidente Figc Malagò ha sciolto la riserva | domani presenterà la candidatura

Il 12 maggio 2026, si è ufficialmente aperta la corsa alla presidenza della FIGC, con il presidente uscente che ha deciso di annunciare pubblicamente la propria candidatura domani. La decisione è arrivata dopo una giornata in cui si sono susseguite diverse notizie riguardanti l’ambito sportivo e legale, creando un clima di attesa e interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

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Il panorama dell’informazione italiana in questa giornata del 12 maggio 2026 si presenta denso di avvenimenti che spaziano dalla politica sportiva alla cronaca giudiziaria, fino a toccare delicate questioni di salute pubblica. Le notizie battute dalle agenzie delineano un quadro in cui le istituzioni e i grandi protagonisti del mondo agonistico si trovano a dover compiere scelte decisive per il futuro dei rispettivi settori. Mentre la capitale ospita i grandi eventi del tennis internazionale, le stanze del potere sportivo e le aule di tribunale continuano a produrre aggiornamenti che catturano l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. Svolta nelle istituzioni calcistiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nuovo presidente Figc, Malagò ha sciolto la riserva: domani presenterà la candidatura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Elezioni Figc, Malagò scioglie la riserva: domani mattina presenterà candidatura per la presidenza Figc, Assocalciatori e allenatori si schierano: «Siamo per Malagò». Abete va avanti e presenterà la candidaturaLa corsa alla presidenza della Figc prende una direzione ben precisa: Aic e Aiac si schierano dalla parte di Giovanni Malagò. Argomenti più discussi: Figc, grandi manovre per il nuovo presidente: Malagò è davanti, Abete corre (per ora); Elezioni nuovo presidente FIGC, Malagò a colloquio con i club di Serie B: gli ultimi aggiornamenti; Ansa - Elezione del presidente della FIGC, arriva lo stop per Giovanni Malagò? I contendenti si appellano all'ineleggibilità dell'ex numero uno del CONI; Sara Gama vicepresidente nella Figc di Malagò. Buon mercoledì: avanti tutta su #Malagò nuovo presidente #FIGC, con #Viglione candidato al ruolo di Segretario Generale x.com 18 su 20 club di Serie A hanno espresso di voler Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. (Lazio e Verona si sono astenute). Incontro tra Malagò e i presidenti dei club previsto per lunedì 20 aprile - reddit.com reddit Malagò: «Per candidarmi in Figc c’è ancora del tempo»Parla l'ex numero uno del Coni: Ho promesso a tutte le componenti che ho incontrato che avrei atteso che prima si pronunciassero loro ... ilromanista.eu