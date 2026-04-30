La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio si sta delineando con chiarezza, poiché Assocalciatori e Associazione Allenatori hanno annunciato il loro sostegno a Giovanni Malagò. Nel frattempo, l’attuale presidente in carica prosegue con le procedure e ha confermato la presentazione della candidatura. La scena si prepara quindi a un confronto tra candidati, con alcune sigle del calcio italiano che hanno scelto di schierarsi apertamente.

La corsa alla presidenza della Figc prende una direzione ben precisa: Aic e Aiac si schierano dalla parte di Giovanni Malagò. «Persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro», sono le parole espresse dal sindacato dei giocatori e tecnici per supportare la nomina dell'ex presidente Coni. La nomina Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, le associazioni di calciatori (Aic) e allenatori (Aiac) hanno espresso in una nota congiunta la propria preferenza per la futura guida della Federcalcio dichiarando di puntare su Giovanni Malagò. «A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Figc, Assocalciatori e allenatori si schierano: «Siamo per Malagò». Abete va avanti e presenterà la candidatura

Notizie correlate

Federcalcio: Giancarlo Abete presenterà la candidatura alla presidenza. Contro MalagòI candidati hanno tempo fino al 13 maggio per formalizzare la loro candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno a Roma.

Elezioni Figc: cresce il fronte Malagò, ma Abete non molla. Aic e Aiac si schierano con l'ex presidente del CONIIl calcio italiano prova a ricompattarsi, o almeno a darsi un segnale di unità, in un momento tutt'altro che sereno per l'intero settore.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni Figc, la svolta decisiva: calciatori e tecnici scelgono il candidato; Figc: Malagò vede Aic e Aiac, 'incontro propositivo, ho ascoltato le loro istanze'; Elezioni Figc, incontro in corso tra Malagò e Assocalciatori: il punto; Corsa alla presidenza Figc, Malagò e Abete incontrano i vertici di Assocalciatori e Assoallenatori.

Presidenza Figc, Malagò incassa anche il sostegno di calciatori e allenatoriElezione del presidente della Figc, Malagò incassa il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori: ora è vicino alla maggioranza. lettera43.it

Figc, allenatori e calciatori si schierano con Malagò. Ma Abete va avanti: sfida aperta per la presidenza federale del calcioGiovanni Malagò incassa il sostegno di calciatori, allenatori e Lega Serie A. Giancarlo Abete presenterà comunque la candidatura ... affaritaliani.it

Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto! - facebook.com facebook

L’avvocato Grassani sul caso #Rocchi: “Inter estranea alla situazione. L’ #Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc” x.com