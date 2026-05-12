Elezioni Figc Malagò scioglie la riserva | domani mattina presenterà candidatura per la presidenza

L'ex presidente del Coni ha deciso di candidarsi alla guida della federazione calcistica italiana. A quanto si apprende, ha sciolto le riserve e presenterà ufficialmente la sua candidatura nella giornata di domani. La decisione arriva dopo aver valutato le possibilità di concorrere per la presidenza e viene comunicata in un momento di grande attenzione sulle prossime elezioni federali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Giovanni Malagò ha deciso. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ex presidente del Coni, romano, sessantasette anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni Figc, Malagò dopo la candidatura: “Io contattato per la presidenza già prima della partita contro la Bosnia”L'ex presidente del CONI, inoltre, ha svelato un retroscena legato a quanto accaduto qualche settimana fa: "C'era preoccupazione prima della partita... Federcalcio: Giancarlo Abete presenterà la candidatura alla presidenza. Contro MalagòI candidati hanno tempo fino al 13 maggio per formalizzare la loro candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno a Roma. Argomenti più discussi: Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l'incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi; Elezioni FIGC, Abete non molla: Vado avanti per approfondire i problemi del calcio italiano; Elezioni FIGC, Malagò sicuro: La mia ineleggibilità? Non vale la pena commentare; Elezioni FIGC, il ministro Abodi sull'ineleggibilità di Malagò e sul futuro del calcio italiano. Cosa ha detto!. Elezioni Figc, Malagò incontra Lega Serie B: Emerse idee interessantiL'ex numero 1 del Coni nella corsa alle elezioni federali del prossimo 22 giugno ha visto i club di Serie B, definendo l'incontro interessante e divertente con alcune persone che conosco molto bene, ... sport.sky.it