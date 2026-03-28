Sostenibilità e sociale Formigine ha il suo nuovo Piano Urbanistico Generale

Il Consiglio Comunale di Formigine ha approvato definitivamente il Piano Urbanistico Generale, uno strumento che stabilisce le linee guida per lo sviluppo del territorio nei prossimi decenni. Il nuovo piano include aspetti legati a sostenibilità e questioni sociali, e definisce le modalità di utilizzo e destinazione delle aree comunali. La delibera entra in vigore dopo il voto finale dell'assemblea comunale.

Il Consiglio Comunale di Formigine ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di pianificazione che guiderà lo sviluppo del territorio per i prossimi decenni. Non si tratta di una delibera di routine, ma del traguardo di un percorso partecipativo iniziato nel 2020 che ha coinvolto cittadini, associazioni ed enti attraverso questionari e numerosi laboratori e incontri pubblici, a seguito dei quali sono state presentate dalla cittadinanza 140 osservazioni. Formigine è il primo Comune della provincia di Modena nella fascia 30-50mila abitanti a completare questo iter complesso, superando positivamente il vaglio del Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav) e definendo una pratica di percorso amministrativo che potrà risultare utile anche per altri enti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sostenibilità e sociale, Formigine ha il suo nuovo Piano Urbanistico Generale Articoli correlati Piano urbanistico generale, illustrato in commissione il lavoro svolto: in primo piano il Documento programmaticoIl sindaco Stefania Signorini: «Il Pug non è soltanto un adempimento normativo: è la visione di Falconara nei prossimi anni» FALCONARA - Prende forma... Leggi anche: Serino volta pagina: approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale Tutto quello che riguarda Piano Urbanistico Generale Formigine: approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico GeneralePolitica: Via libera dal Consiglio Comunale. Lo strumento che guiderà lo sviluppo del territorio punterù su alloggi sciali, sostenibilità e semplificazione ... lapressa.it All’ordine del giorno del Consiglio comunale formiginese l’ultimo passaggio del nuovo Piano Urbanistico GeneraleSi riunirà domani, giovedì 26 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Castello, il Consiglio comunale di Formigine presieduto da Antonietta Vastola. In apertura è in programma l’approvazion ... sassuolo2000.it