Una città verde e resiliente tra rigenerazione alberghiera e nuovi parchi fluviali | ecco il nuovo Piano urbanistico generale

Nella giornata di ieri, al Palazzo del Turismo di Riccione, è stata presentata la proposta di Piano Urbanistico Generale dalla Giunta comunale. L'iniziativa prevede interventi di rigenerazione alberghiera e la realizzazione di nuovi parchi lungo il fiume, con l'obiettivo di rendere la città più verde e resiliente. La proposta è stata illustrata durante un incontro pubblico che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Si è svolta al Palazzo del turismo di Riccione una intensa giornata dedicata alla presentazione della proposta di Piano urbanistico generale (Pug) assunto dalla Giunta comunale. L’appuntamento ha registrato una partecipazione straordinaria con oltre duecentocinquanta persone presenti tra il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Sostenibilità e sociale, Formigine ha il suo nuovo Piano Urbanistico GeneraleIl Consiglio Comunale di Formigine ha approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di pianificazione che guiderà lo... Verde, mare e fiume: il programma di Pettinari per una "Pescara città resiliente"Ripristino dei collegamenti marittimi con i Balcani, fiume Pescara balneabile e rilancio del porto tra le priorità. Altri aggiornamenti Temi più discussi: CITTA’ IN TRANSIZIONE: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’ URBANA IN ITALIA; Bergamo ottiene la Bandiera dei Comuni Sostenibili: premiate le politiche green; Riccione, domani la doppia presentazione del Piano urbanistico generale alla città; Il futuro? Più verde nella città. Servono nuove piantumazioni. Riccione presenta il nuovo Piano urbanistico generaleÈ stato presentato al Palazzo del Turismo il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Riccione, con una giornata che ha visto la partecipazione di ... chiamamicitta.it Verde urbano a Messina: piano straordinario per gli alberi di ForestaMe danneggiati o secchiNei giorni scorsi le nostre telecamere erano tornate a puntare l'attenzione sulle cattive condizioni in cui versano molti dei nuovi alberelli piantati in ... rtp.gazzettadelsud.it Si ragiona su un piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata facebook Carcere di Siena, droga nascosta nel gesso: piano sventato, due agenti feriti x.com