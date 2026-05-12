Nuovo ospedale | no allo spostamento dell’elisoccorso al Migliaro

Nelle discussioni sul nuovo ospedale, è stata sollevata la questione dello spostamento dell’elisoccorso al Migliaro. La consigliera Tacchini ha espresso dubbi riguardo all’impatto del cantiere sulla rapidità dei soccorsi di emergenza. La decisione di mantenere l’attuale sede dell’elisoccorso è stata motivata dalla necessità di garantire interventi tempestivi. Restano aperti i dibattiti sulla futura collocazione e sulla gestione delle emergenze in zona.

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? Domande chiave Come influirà il cantiere sulla velocità dei soccorsi d'urgenza?. Perché la consigliera Tacchini ha sollevato il dubbio sullo spostamento?. Chi gestirà tecnicamente le aree di manovra durante i lavori?. Quanto tempo durerà il rischio di distacco tra elisoccorso e Pronto Soccorso?.? In Breve Paola Tacchini M5S solleva dubbi sulla distanza di 7,1 km dal Pronto Soccorso.. Il sindaco ha consultato Ezio Belleri, direttore generale dell'Asst Cremona.. Il cantiere regionale durerà potenzialmente per un arco temporale di oltre sedici anni.. Le valutazioni tecniche riguarderanno le aree di manovra nel perimetro del cantiere.. Il sindaco Andrea Virgilio ha smentito in aula comunale il possibile spostamento dell’area di atterraggio dell’elisoccorso verso l’aeroporto del Migliaro durante i lavori per il nuovo ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ospedale: no allo spostamento dell’elisoccorso al Migliaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Iran al Mondiale? Braccio di ferro con Stati Uniti e Fifa. No allo spostamento delle gare in Messico Leggi anche: Incidente al crossodromo, giovane pilota trasportato all'ospedale in elisoccorso Argomenti più discussi: Nuovo Ospedale, il Comitato Piazza Riforma: Sì al Policlinico, ma conviva con l'Annunziata di Cosenza; Nuovo ospedale, Comitato No Scippo paradossi dell'Unical, i cosentini scenderanno in piazza; Nuovo ospedale a Cosenza tra polemiche, mobilitazioni e inviti al dialogo; L'assessore non verrà a visitare l'Ospedale il 15 maggio: l'appuntamento slitta. La Donna Marie Noworyta - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nuovo Ospedale, il Comitato Piazza Riforma: «Sì al Policlinico, ma conviva con l’Annunziata di Cosenza»Il Comitato Piazza Riforma interviene sulla localizzazione del nuovo ospedale. «Seguire il modello Catanzaro: integrazione tra università e territorio. No allo spogliamento dell'area sud e del centro ... cosenzapost.it