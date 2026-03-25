L'Iran potrebbe partecipare ai prossimi tornei mondiali, ma la questione resta incerta a causa di divergenze tra la Fifa e le autorità statunitensi. La federazione internazionale ha respinto la richiesta di spostare le partite in Messico, mantenendo però la Nazionale iraniana nel torneo senza prevedere la sua sostituzione. La disputa si concentra sulla possibilità di modificare la sede delle gare e sul ruolo della squadra iraniana nel torneo.

L’Iran si è qualificato per il Mondiale in programma tra pochi mesi. Così come ha giocato in Russia nel 2018 (vittoria con il Marocco, pareggio con il Portogallo, sconfitta con la Spagna) e in Qatar nel 2022 (successo con il Galles e sconfitte con Inghilterra e Usa). La qualificazione non è mai stata in dubbio, la partecipazione da qualche settimana è oggetto di discussioni e riflessioni. Il motivo è semplice: gli attacchi militari di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran hanno ripercussioni su ogni ambito della vita, quindi anche sullo sport. Al Mondiale, che sarà ospitato proprio dagli Stati Uniti oltre che da Canada e Messico, l’Iran è stato sorteggiato nel gruppo G, insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda: due partite sono in programma a Los Angeles, quella contro gli africani a Seattle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iran al Mondiale? Braccio di ferro con Stati Uniti e Fifa. No allo spostamento delle gare in Messico

Articoli correlati

Mondiali 2026, l’Iran chiede lo spostamento delle partite dagli Stati Uniti al Messico! Cosa sta succedendo in vista dell’inizio del torneoSabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un...

Leggi anche: L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico

Contenuti utili per approfondire Iran al Mondiale Braccio di ferro con...

Temi più discussi: Ultimatum di Trump e nuova sfida dell'Iran, escalation per Hormuz; Comunicazione Italiana; Teheran, contattati da diversi Paesi per passaggio sicuro a Hormuz; Perego di Cremnago: Hormuz cruciale anche per l’Europa, pronti ad aiutare i Paesi del Golfo.

«Quindici punti per fermare la bomba atomica»: dentro il braccio di ferro tra Washington e TeheranTrump parla di un’intesa-lampo e di cambio di regime, l’Iran smentisce. Intanto petrolio e Borse oscillano mentre lo Stretto di Hormuz resta la miccia del conflitto ... lasicilia.it

Iran fuori dai Mondiali? Cosa dicono le regole FIFA e chi potrebbe essere ripescatoL’escalation militare in Iran, dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti, rende decisamente improbabile la partecipazione della nazionale di Teheran. tuttomercatoweb.com

LA MINISTRA SANTANCHÈ NON VUOLE DIMETTERSI, BRACCIO DI FERRO CON LA MELONI «Il caso che coinvolge Delmastro è molto più grave del mio. Non sono stata io a far perdere il referendum e quindi non vedo perché dovrei andarmene - facebook.com facebook

Meloni-Santanchè, braccio di ferro inedito e durissimo. E la maggioranza pensa alla sfiducia in Parlamento x.com