Incidente al crossodromo giovane pilota trasportato all' ospedale in elisoccorso

È successo oggi a Città di Castello. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 aprile, al crossodromo "Giuseppe Ceccarini" di Città di Castello dove un giovane pilota è rimasto ferito durante una sessione di prove libere. Dalle prime informazioni il ragazzo, un ventenne originario di San Marino, avrebbe perso il controllo della moto durante un salto, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le gravi condizioni del giovane pilota, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Nibbio. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Incidente a Fonte di Roccadaspide: giovane trasportato al Ruggi in elisoccorsoEnnesimo incidente stamattina all'alba, a Roccadaspide, sulla statale 166 degli Alburni, in località Fonte.

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Incidente mortale a Valledoria: chi è la vittima Il motociclista ha perso il controllo sulla provinciale che collega il paese con Santa Maria Coghinas facebook

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