La salute a portata di mano | la Asl Toscana sud est porta la prevenzione nei mercati della Valdichiana Aretina

Il 11 aprile 2026, la Asl Toscana sud est ha avviato iniziative di prevenzione sanitaria nei mercati della Valdichiana Aretina. Le attività prevedono la presenza di operatori sanitari che offrono controlli e informazioni sulla salute ai cittadini che frequentano i mercati locali. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso ai servizi di prevenzione direttamente nei luoghi di commercio e aggregazione.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Infermieri, fisioterapisti e professionisti sanitari incontrano i cittadini per informazione, screening e orientamento ai servizi Prevenzione, informazione e orientamento ai servizi sanitari direttamente nei mercati della Valdichiana aretina. Si chiama “La salute a portata di mano” il progetto di sanità di prossimità della Asl Toscana sud est che prevede, nei mesi di aprile, maggio e giugno, la presenza di infermieri, fisioterapisti e altri professionisti sanitari in apposite postazioni allestite nei principali mercati del territorio, dove i cittadini potranno accedere gratuitamente a servizi di base, ricevere informazioni e confrontarsi direttamente con gli operatori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La salute a portata di mano: la Asl Toscana sud est porta la prevenzione nei mercati della Valdichiana Aretina Al via la guardia attiva pediatrica nella Asl Toscana sud estArezzo, 30 marzo 2026 – Da mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione... Leggi anche: Salute donna: l’ASL Biella porta la prevenzione a Pollone