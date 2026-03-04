Treviglio 191 nuovi alberi in città | al via le piantumazioni dopo le potature

A Treviglio sono state avviate le operazioni di piantumazione di 191 nuovi alberi nelle diverse zone della città, a seguito delle potature che hanno riguardato circa mille piante. Il Comune ha iniziato questa fase di rinnovo verde, inserendo le nuove essenze tra i quartieri interessati. Le operazioni sono in corso e coinvolgono vari punti della città.

Conclusi gli interventi su circa mille piante per 130mila euro. Investiti altri 100mila euro per sostituzioni e nuovi filari in diversi quartieri Treviglio. Sono 191 le nuove piante in arrivo. Dopo la conclusione delle potature che hanno interessato circa mille alberi, il Comune apre una nuova fase con la messa a dimora di nuovi esemplari in diversi quartieri. L'intervento rientra nel piano di rafforzamento del patrimonio arboreo. Tra le specie che verranno piantumate figurano, tra le altre, magnolia kobus (Giappone e Corea), lagerstroemia (Cina), quercus phellos (Stati Uniti), carpino (Europa) e leccio (bacino del Mediterraneo). "Continua il piano straordinario di piantumazioni per la valorizzazione delle aree della città e per il consolidamento del patrimonio arboreo – dichiara l'assessore Basilio Mangano -.

