Verde urbano nuove piantumazioni di alberi in città
Nella mattinata di ieri, a Nocera Inferiore, sono cominciate le operazioni di piantumazione di quattro alberi di Celtis australis in Viale S. Si tratta di un intervento volto alla riqualificazione del verde nella zona, con l’obiettivo di migliorare l’estetica e l’ambiente urbano. Le nuove piante si aggiungono alle iniziative in corso per incrementare le aree verdi della città.
Nell’ambito della riqualificazione del verde urbano, ieri mattina, a Nocera Inferiore, sono iniziate le operazioni di messa a dimora di 4 esemplari di Celtis australis in Viale S. Francesco.I nuovi alberiI quattro nuovi alberi saranno collocati nelle formelle attualmente vuote. Si tratta delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Una raccolta di contenuti
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