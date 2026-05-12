Nuovo Auditorium Conad a Forlì la video presentazione del vicesindaco

Il vicesindaco di Forlì ha presentato ufficialmente il nuovo Auditorium Conad attraverso una video presentazione. Durante l'intervento, ha spiegato che l'edificio è stato progettato come uno spazio culturale in grado di ospitare concerti e altri eventi musicali di diverse dimensioni. La struttura si trova in una posizione strategica della città ed è stata realizzata con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento per le attività artistiche locali.

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Vincenzo Bongiorno: "Sarà il nuovo contenitore culturale ideale per ospitare concerti di ogni genere, dalla classica al jazz, passando per il pop" .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Auditorium Conad a Forlì, la video presentazione del vicesindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate All'Auditorium Novecento, la presentazione del nuovo album di AmbulanceAMBULANCE, nome d'arte del cantautore Andrea Artistico, presenterà il suo nuovo album all'Auditorium Novecento giovedì 26 febbraio 2026. “Notizie di Storia”, la presentazione del numero 54 all’Auditorium DucciArezzo, 23 marzo 2026 – Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 54 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della... Argomenti più discussi: E' pronto in nuovo Auditorium, 4 eventi per il debutto. Il sindaco: Abbiamo cercato la purezza del suono; FORLI’: Apre i battenti il prossimo 13 maggio il nuovo auditorium; Forlì, Malika Ayane inaugura i concerti del nuovo auditorium Conad VIDEO; Nuovo Auditorium: lunghe fila alla biglietteria per il debutto. Fondazione Falcone (@FondFalcone) / Posts and Replies x.com Auditorium della musica: Lavori a buon punto. E sarà un’eccellenzaDurante la seduta del consiglio comunale sono state mostrate ai consiglieri in anteprima le immagini del nuovo Auditorium Conad in viale della Libertà. L’occasione è stata la risposta a ... ilrestodelcarlino.it