Nuovo Auditorium Conad a Forlì la video presentazione del vicesindaco
Il vicesindaco di Forlì ha presentato ufficialmente il nuovo Auditorium Conad attraverso una video presentazione. Durante l'intervento, ha spiegato che l'edificio è stato progettato come uno spazio culturale in grado di ospitare concerti e altri eventi musicali di diverse dimensioni. La struttura si trova in una posizione strategica della città ed è stata realizzata con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento per le attività artistiche locali.
Vincenzo Bongiorno: "Sarà il nuovo contenitore culturale ideale per ospitare concerti di ogni genere, dalla classica al jazz, passando per il pop" .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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