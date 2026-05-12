Nuovo asfalto stradale Chiusure notturne

Con l’arrivo della primavera, i lavori di rifacimento del manto stradale sono ripresi in diverse zone della città. Per consentire la realizzazione degli interventi senza causare eccessivi disagi al traffico, alcune vie e tratti autostradali saranno chiusi durante la notte. Le chiusure sono programmate in orario notturno e dureranno fino a nuova comunicazione. La circolazione sarà pertanto regolamentata per garantire il completamento delle opere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La primavera fa sbocciare i lavori stradali e così vie e (perfino) tratti autostradali in questi giorni saranno chiusi, per fortuna in orario notturno, per permettere di svolgere le opere in programma. Partiamo con un tratto dell’ A11 Firenze-Pisa nord, che proprio da questa sera si ferma per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 alle 6 di domani, tra Lucca est e Capannori, in direzione Firenze. Società Autostrade segnala l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, con indicazioni per Capannori per rientrare in A11 alla stazione del Frizzone. Chiusa in orario notturno fino a venerdì 15 maggio anche la via del Rogio, dove saranno realizzati una serie di attività di risanamento del manto stradale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo asfalto stradale. Chiusure notturne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Asfalto nuovo sulla diramazione, scattano le chiusure notturne: stop al traffico verso RavennaSulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto... Tangenziale, nuove chiusure notturneSulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto... Argomenti più discussi: Nuovo asfalto stradale. Chiusure notturne; Nuovo asfalto in via Alghero: possibili disagi al traffico dal 7 maggio; Lavori e strade chiuse a Torino: cosa cambia in via Tripoli, corso Moncalieri e piazza Baldissera; Nuovi cantieri a Torino: corsie ridotte, deviazioni e stop al traffico in diverse aree. Nuovo asfalto stradale. Chiusure notturneLa primavera fa sbocciare i lavori stradali e così vie e (perfino) tratti autostradali in questi giorni saranno chiusi, per fortuna in orario notturno, per permettere di svolgere le opere in programma ... lanazione.it