Nuovo asfalto stradale Chiusure notturne
Con l’arrivo della primavera, i lavori di rifacimento del manto stradale sono ripresi in diverse zone della città. Per consentire la realizzazione degli interventi senza causare eccessivi disagi al traffico, alcune vie e tratti autostradali saranno chiusi durante la notte. Le chiusure sono programmate in orario notturno e dureranno fino a nuova comunicazione. La circolazione sarà pertanto regolamentata per garantire il completamento delle opere.
La primavera fa sbocciare i lavori stradali e così vie e (perfino) tratti autostradali in questi giorni saranno chiusi, per fortuna in orario notturno, per permettere di svolgere le opere in programma. Partiamo con un tratto dell’ A11 Firenze-Pisa nord, che proprio da questa sera si ferma per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 alle 6 di domani, tra Lucca est e Capannori, in direzione Firenze. Società Autostrade segnala l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, con indicazioni per Capannori per rientrare in A11 alla stazione del Frizzone. Chiusa in orario notturno fino a venerdì 15 maggio anche la via del Rogio, dove saranno realizzati una serie di attività di risanamento del manto stradale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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