Juventus su Joao Mario piomba anche il Milan | c’è il prezzo | CM

Il Milan si interessa a Joao Mario, attualmente in forza al Bologna, che durante il calciomercato invernale è stato acquistato dalla società emiliana. Il centrocampista portoghese sta disputando buone partite con il Bologna, e la società rossoblù valuta la possibilità di trattenerlo anche per la prossima stagione. La Juventus è già attiva sulla situazione, mentre il Milan ha fissato un prezzo per il suo eventuale acquisto.

Arrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione tanto che la società emiliana starebbe pensando di trattenerlo anche in vista della prossima stagione. Il Milan si inserisce nella corsa per Joao Mario (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 2000 non stava trovando spazio alla Juventus e sembra da escludere un suo reinserimento in rosa in vista della prossima stagione. Il Bologna, contento delle sue prestazioni, vorrebbe fare un tentativo per assicurarsi l’ex calciatore del Porto a titolo definitivo con i bianconeri che sarebbero disposti a cederlo ad una cifra intorno ai 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

