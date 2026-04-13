Joao Mario Juventus il Bologna punta alla conferma | spunta una nuova idea per l’estate i bianconeri darebbero il loro ok!

Il Bologna sta valutando la possibilità di riscattare il giocatore portoghese, attualmente in prestito dalla Juventus. La proposta prevede un obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni di euro. La società rossoblù avrebbe già avanzato questa idea, mentre i bianconeri avrebbero dato il loro consenso alla trattativa. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, in vista della sessione estiva di mercato.

di Luca Fioretti Joao Mario Juventus: l’idea dei rossoblu per riscattare il laterale lusitano prevede un obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni di euro. Il futuro di Joao Mario sembra tingersi sempre più di rossoblù dopo l’ ottimo impatto avuto in questa seconda parte di stagione. Il laterale, arrivato a gennaio con la formula del prestito secco, ha saputo conquistare rapidamente la fiducia di tutto l’ambiente emiliano grazie a prestazioni di altissimo livello sul campo, dimostrando una straordinaria capacità di dettare i tempi e diventando un perno assolutamente imprescindibile. La sua visione di gioco e la qualità hanno convinto pienamente lo staff, che ora preme per una sua permanenza definitiva oltre la scadenza naturale del trasferimento temporaneo pattuito inizialmente in inverno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juventus, il Bologna punta alla conferma: spunta una nuova idea per l’estate, i bianconeri darebbero il loro ok! Joao Mario Juventus, il Bologna vuole acquistarlo ma c’è solo questo ostacolo. Ecco quanto potrebbero incassare i bianconeridi Angelo CiarlettaJoao Mario Juventus, il Bologna vuole acquistarlo ma c’è un ostacolo. Leggi anche: Joao Mario Bologna, l’esterno ha lasciato il ritiro della Juventus! Ultimissimi aggiornamenti sulla sua partenza dai bianconeri