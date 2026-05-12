Nuovi scuolabus ecologici a Mercato San Severino | il Comune ammesso al bando regionale

Il Comune di Mercato San Severino ha ricevuto l’approvazione dalla Regione Campania per partecipare a un bando volto all’acquisto di nuovi scuolabus ecologici. La graduatoria regionale ha concesso al Comune l’accesso a fondi destinati a veicoli a basso impatto ambientale. L’obiettivo è rinnovare il parco mezzi destinato al trasporto scolastico, con l’intento di ridurre le emissioni inquinanti. La delibera ufficiale è stata pubblicata recentemente.

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