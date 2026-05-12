Nuovi scuolabus ecologici a Mercato San Severino | il Comune ammesso al bando regionale

Da zon.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Mercato San Severino ha ricevuto l’approvazione dalla Regione Campania per partecipare a un bando volto all’acquisto di nuovi scuolabus ecologici. La graduatoria regionale ha concesso al Comune l’accesso a fondi destinati a veicoli a basso impatto ambientale. L’obiettivo è rinnovare il parco mezzi destinato al trasporto scolastico, con l’intento di ridurre le emissioni inquinanti. La delibera ufficiale è stata pubblicata recentemente.

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Via libera alla graduatoria della Regione Campania per l’assegnazione di mezzi eco-sostenibili destinati al trasporto scolastico La Città di Mercato San Severino è tra i Comuni campani ammessi alla graduatoria regionale per l’assegnazione di nuovi scuolabus ecologici destinati al servizio di trasporto scolastico. L’ammissione arriva a seguito della valutazione positiva dell’istanza presentata dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dalla Regione Campania. Si tratta del passaggio preliminare alla seconda fase della procedura, che riguarderà la ripartizione delle risorse economiche e la successiva assegnazione dei nuovi mezzi di trasporto eco-sostenibili.🔗 Leggi su Zon.it

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