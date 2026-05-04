Innovazione l' industria di Bertinoro protagonista del bando Step | ammesso al finanziamento regionale un progetto da 1,4 milioni

Un totale di 19 progetti provenienti da 17 aziende dell'Emilia-Romagna sono stati ammessi a un finanziamento regionale nell’ambito del bando Step. Tra questi, un'iniziativa nell'industria di Bertinoro ha ottenuto un contributo di 1,4 milioni di euro. I progetti coinvolgono settori come biotecnologie, tecnologie digitali, aerospaziale, automazione, ambientale ed elettronica avanzata, e si concentrano su innovazioni in ambito strategico e sostenibile.

Biotecnologie, tecnologie strategiche, digitali, deep tech, pulite ed efficienti. Sono 19 i progetti di 17 aziende emiliano-romagnole, attive nei settori aerospaziale, biotecnologie, automazione industriale, tecnologie ambientali, servizi digitali ed elettronica avanzata, ammessi a finanziamento.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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