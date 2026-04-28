Trasporto scolastico a Bari ok del Comune alle nuove tariffe | servizio gratis per gli alunni con disabilità

La Giunta comunale di Bari ha approvato le linee guida per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 20262027. Tra le novità, il servizio sarà gratuito per gli alunni con disabilità. Le nuove tariffe saranno applicate agli altri studenti e il provvedimento riguarda l’organizzazione e le modalità di accesso al trasporto. La decisione riguarda la gestione del servizio nel prossimo anno scolastico.

La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi le linee guida per il servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 20262027. La delibera definisce i criteri organizzativi sia per il trasporto ordinario (rivolto a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) sia per il servizio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Contributo una tantum per il Servizio autonomo di trasporto scolastico di alunni con disabilità: via alle domandeTempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è pubblicato all’albo pretorio... Lucera: contributo per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità ComuneDi seguito il comunicato: Su impulso dell’assessore Luigi Granieri, l’Amministrazione comunale di Lucera compie un nuovo passo nella direzione del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trasporti, l’assessore Piemontese in visita alla sede Alstom di Modugno; Bari, pali divelti e montagne di rifiuti: Nel Municipio 2 situazione fuori controllo; ASL Bari: concorso per 10 autisti di ambulanza con licenza media, assunzioni a tempo indeterminato. Bari, respinto il ricorso contro il centro di ricarica per bus elettrici: «Non sottrae aree verdi rilevanti»Il Tar Puglia ha respinto il ricorso contro il progetto del centro di ricarica per bus elettrici del Tpl (Trasporto Pubblico Locale) in via Mitolo a Bari, presentato dall’associazione Fare Verde e dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it Brt, lavori al via dal capolinea. «Nuova era per il trasporto a Bari»Partiranno lunedì, dal capolinea in via di Maratona, i lavori per il progetto Brt – Bus Rapid Transit, il nuovo servizio di trasporto che mira a rivoluzionare la mobilità pubblica a Bari. «Siamo ... quotidianodipuglia.it Montesilvano, aperte le iscrizioni al trasporto scolastico Il Comune ha avviato le domande per il servizio di trasporto scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 luglio 2026, online dal sito istituzionale o in form - facebook.com facebook Trasporto scolastico alunni disabili - Avviso a.s. 2026/2027 in favore degli alunni con disabilità per le scuole di I e II ciclo e per i centri di formazione professionale. Domande entro il 15 maggio comune.ciampino.roma.it/it/news/traspo… #Ciampino #Avviso # x.com