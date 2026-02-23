Nuovi asfalti per 1 milione di euro a Montesilvano | 36 strade interessate dai lavori

Il Comune di Montesilvano ha deciso di rifare 36 strade, investendo un milione di euro. La causa è il deterioramento del manto stradale, che ha portato a lavori di asfaltatura in diverse zone della città. I lavori inizieranno il 2 marzo e si concluderanno il 6 luglio, coinvolgendo molte vie del territorio comunale. La riqualificazione mira a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha commentato: "Un’operazione massiccia per la sicurezza e il decoro della nostra città. Chiediamo collaborazione ai cittadini per i temporanei disagi alla viabilità" Il 2 marzo prossimo partirà un massiccio piano asfalti del Comune di Montesilvano. Finanziato con circa 1 milione di euro, interesserà 36 strade distribuite sul territorio comunale e i lavori si concluderanno il 6 luglio.?Per il 1° lotto (dal 2 marzo):via Campo Imperatore, via Vitello d’Oro, via Bocca di Valle, via Aremogna, via Basilicata, via Tivoli, via Lombardia, via Brianza, via Valtellina e via Naviglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

