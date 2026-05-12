Dopo aver scontato una pena, molte persone si trovano ad affrontare nuove sfide per reintegrarsi nella società. L’Asst ha annunciato l’intenzione di integrare i servizi dedicati a questa fase, puntando a offrire un supporto più strutturato. Secondo un esperto di psichiatria, il reinserimento rappresenta una questione che riguarda sia l’ambito sanitario sia quello etico, evidenziando l’importanza di un intervento coordinato.

"Il reinserimento dopo la detenzione è un problema etico oltre che sanitario". Ne è certo Pierluigi Politi (nella foto) professore ordinario di psichiatria dell’Università di Pavia, direttore del dipartimento di salute mentale. Il tema è stato affrontato durante il convegno "Oltre le sbarre. Complessità della cura tra carcere e territorio" organizzato da Asst Pavia, in collaborazione con l’Università di Pavia, come momento di confronto sulle sfide assistenziali legate al sistema penitenziario. "Dopo la liberazione rimane lo stigma – ha aggiunto Politi –. Alcune comunità terapeutiche non accolgono pazienti perché autori di reato". Durante l’incontro l’attenzione è stata focalizzata sulla presa in carico delle persone con fragilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova vita dopo il carcere. L’Asst: integriamo i servizi

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