La nuova vita di Katharina Miroslawa dopo il carcere per l'omicidio di Carlo Mazza con il secondo marito

Katharina Miroslawa, condannata per l’omicidio del suo amante, ha terminato di scontare la pena detentiva. Dopo il rilascio, ha iniziato una nuova vita, mantenendo la propria posizione di innocenza. La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto anche il suo secondo marito, ha attirato l’attenzione dei media. La donna ha scelto di non rilasciare commenti pubblici sulla vicenda.

Katharina Miroslawa, condannata per l’omicidio dell'amante Carlo Mazza, ha scontato la sua pena ma continua a dichiararsi innocente. Dopo la latitanza, la nuova identità e il carcere, oggi è libera.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Belve Crime, Katharina Miroslawa racconta i processi per l’omicidio dell’amante Mazza: “Ero la colpevole perfetta”Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell'ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata.

Leggi anche: Belve Crime, Katharina Miroslawa: la verità sul delitto Mazza!

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Belve Crime, Katharina Miroslawa e il giallo di Parma: Mazza ucciso? Io colpevole perfetta; Katharina Miroslawa: Ero la colpevole perfetta, ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono, se fossi stata casalinga nessuno mi avrebbe filato; Katharina Miroslawa ospite a Belve Crime, momenti di tensione con Francesca Fagnani; Katharina Miroslawa, chi è la 'Mantide di Parma'. L'omicidio di Carlo Mazza, le polizze vita alle amanti, il marito reo confesso.

Katharina Miroslawa oggi: la verità dietro il delitto di Parma che sconvolse l’ItaliaLa storia completa di Katharina Miroslawa: dall'omicidio di Carlo Mazza alla fuga in Europa, fino alla libertà. Scopri i dettagli del caso e la sua nuova vita. piudonna.it

Katharina Miroslawa, chi è la 'Mantide di Parma'. L'omicidio di Carlo Mazza, le polizze vita alle amanti, il marito reo confessoDa quel delitto sono passati poco più di 40 anni: era il 10 febbraio 1986 quando l'imprenditore Carlo Mazza fu trovato morto all'interno della sua auto dal figlio, ucciso con ... leggo.it

Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell’ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Nelle anticipazioni del programma di Rai2 racconta i pregiudizi nei suoi confronti e il movente: “Lavoravo in un nigh - facebook.com facebook

Katharina Miroslawa a Belve Crime: "Ero la colpevole perfetta per l'omicidio di Carlo Mazza" x.com