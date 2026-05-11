La nuova vita di Dani Alves dopo il carcere e l'accusa di stupro | Ho trovato Gesù
Dani Alves, ex calciatore noto per aver giocato con il Barcellona e la nazionale brasiliana, ha recentemente partecipato a un evento religioso a Madrid, dove ha condiviso la sua esperienza di cambiamento personale. Dopo aver affrontato un procedimento giudiziario per un’accusa di violenza sessuale, da cui è stato assolto in secondo grado, Alves ha dichiarato di aver trovato fede. Ora si dedica all’attività di predicatore evangelico, parlando della sua rinascita spirituale.
L'ex difensore del Barcellona e del Brasile adesso fa il predicatore evangelico. In un grande evento confessionale a Madrid ha parlato della sua trasformazione interiore dopo la vicenda giudiziaria per l'accusa di violenza sessuale (da cui è stato assolto in Appello).🔗 Leggi su Fanpage.it
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DANI ALVES E… LA CHIESA? Dopo aver scontato oltre un anno di reclusione, l’ex difensore di Barcellona e Juventus ha deciso di dedicare la sua vita alla religione. ? Di recente, il brasiliano ha tenuto un discorso al Riyadh Metropolitano, nel quale, di - facebook.com facebook
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