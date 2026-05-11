La nuova vita di Dani Alves dopo il carcere e l'accusa di stupro | Ho trovato Gesù

Dani Alves, ex calciatore noto per aver giocato con il Barcellona e la nazionale brasiliana, ha recentemente partecipato a un evento religioso a Madrid, dove ha condiviso la sua esperienza di cambiamento personale. Dopo aver affrontato un procedimento giudiziario per un’accusa di violenza sessuale, da cui è stato assolto in secondo grado, Alves ha dichiarato di aver trovato fede. Ora si dedica all’attività di predicatore evangelico, parlando della sua rinascita spirituale.

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