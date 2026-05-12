Nuova postura atlantica appello di Meloni alla Nato | Attenzione al fianco Sud
La premier ha rivolto un appello alla NATO evidenziando la necessità di prestare attenzione al fianco sud, sottolineando l'importanza di un nuovo approccio strategico. La crescente incertezza a livello globale ha portato a considerare la situazione come una costante, spingendo il governo a promuovere una visione a 360 gradi per affrontare le minacce in modo più efficace.
L'incertezza non è più un'eccezione. Sta diventando la nuova normalità. Motivo per cui, secondo la premier Giorgia Meloni, occorre «un approccio a 360 gradi, capace di leggere le minacce nella loro interconnessione e anticiparle». È questa la sfida per cui l'Italia intende adoperarsi sin da subito. A ribadirlo il presidente del Consiglio, nel corso di un videomessaggio inviato ai lavori del Seminario del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell'Assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica, allargata alla sottocommissione per i partenariati. Il nostro Paese, infatti, ha «sempre sostenuto l'importanza del fianco sud della Nato, non per convenienza geografica, ma per convinzione strategica».🔗 Leggi su Iltempo.it
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