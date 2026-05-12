La premier ha rivolto un appello alla NATO evidenziando la necessità di prestare attenzione al fianco sud, sottolineando l'importanza di un nuovo approccio strategico. La crescente incertezza a livello globale ha portato a considerare la situazione come una costante, spingendo il governo a promuovere una visione a 360 gradi per affrontare le minacce in modo più efficace.

L'incertezza non è più un'eccezione. Sta diventando la nuova normalità. Motivo per cui, secondo la premier Giorgia Meloni, occorre «un approccio a 360 gradi, capace di leggere le minacce nella loro interconnessione e anticiparle». È questa la sfida per cui l'Italia intende adoperarsi sin da subito. A ribadirlo il presidente del Consiglio, nel corso di un videomessaggio inviato ai lavori del Seminario del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell'Assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica, allargata alla sottocommissione per i partenariati. Il nostro Paese, infatti, ha «sempre sostenuto l'importanza del fianco sud della Nato, non per convenienza geografica, ma per convinzione strategica».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuova postura atlantica, appello di Meloni alla Nato: «Attenzione al fianco Sud»

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