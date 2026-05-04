Un rappresentante del settore giudiziario ha espresso preoccupazioni riguardo alla recente legge sulle intercettazioni, affermando che potrebbe ostacolare le indagini in corso. La normativa limita le modalità di ascolto e raccolta delle prove, suscitando dubbi sulla possibilità di individuare e perseguire i reati più complessi. Si discute anche di possibili ripercussioni sulla lotta contro il terrorismo, con alcuni che temono una maggiore difficoltà nel smascherare attività illecite.

? Cosa scoprirai Come faranno i magistrati a colpire i colletti bianchi con queste regole?. Quali rischi concreti corre la lotta al terrorismo con la nuova legge?. Perché le Procure dovranno spendere più fondi per le stesse indagini?. Chi beneficerà dell'immunità garantita dal divieto di usare le vecchie intercettazioni?.? In Breve Coinvolti anche la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo e i ministri Nordio e Piantedosi.. Blocco uso intercettazioni per colletti bianchi e gestione economica delle mafie.. Limiti prove audio ostacolano indagini su istigazione e reclutamento terrorista tra i minori.. Nuove richieste tecniche ripetitive aumentano costi e carichi di lavoro per Procure distrettuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melillo ai Ministri: la nuova legge sulle intercettazioni frena le indagini

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