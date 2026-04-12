Congedo mestruale in Italia | la proposta di legge che divide Ecco cosa prevede il testo in Parlamento

In Italia è stata presentata una proposta di legge riguardante il congedo mestruale, una misura che mira a riconoscere le difficoltà legate alla dismenorrea. Questa condizione, che colpisce tra il 5% e il 15% delle donne, può essere così intensa da impedire di svolgere le attività quotidiane, come alzarsi dal letto o lavorare. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene la sua necessità e chi la considera un tema divisivo.

Si chiama "dismenorrea" e per una percentuale di donne che oscilla tra il 5% e il 15% della popolazione non è un semplice malessere, ma una condizione fisica così acuta da impedire di alzarsi dal letto, di concentrarsi sui libri o di svolgere le normali mansioni lavorative. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Congedo mestruale a scuola: la proposta degli studenti di ArezzoUn congedo mensile fino a due giorni per le studentesse che soffrono di ciclo mestruale doloroso o abbondante. Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeIn Senato è approdata una proposta di legge bipartisan che mira a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti perché...