Elettra Lamborghini ha accusato una collega di averle sottratto una hit estiva, che poi non ha avuto successo. Durante un’intervista a That’s Fab, la cantante ha parlato anche di un episodio legato a una canzone misteriosa, menzionando dettagli riguardanti il gioco “Obbligo o Verità”. La cantante ha condiviso queste affermazioni in modo diretto, senza approfondire ulteriori commenti o analisi.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Elettra Lamborghini, regina del tormentone estivo e star di Sanremo 2026, ha lanciato una bomba durante un’intervista a That’s Fab. Giocando a obbligo o verità, ha rivelato: una collega le ha “fregato malamente” un singolo pronto per l’estate 2024. Il brano, che per lei sarebbe stato “una hit della Madonna”, è uscito con l’altra artista e ha registrato un flop totale. “Quelle che dovevano diventare hit, sono diventate hit. Ma questa mi è stata fregata e ha fatto schifo in classifica”, ha dichiarato Elettra. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Elettra Lamborghini Accusa: “Una Collega Mi Ha Rubato una Hit Estiva e Ha Floppato”

