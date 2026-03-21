Tiebreak vincente per Bergamo | due punti contro San Giovanni in Marignano

Bergamo ha vinto il tiebreak contro San Giovanni in Marignano, ottenendo due punti. La partita si è giocata a Treviglio ed è stata molto combattuta, con Bergamo che ha dovuto recuperare un gap iniziale per conquistare la vittoria. Si tratta di un debutto casalingo nei Playoff Challenge che si è concluso con un risultato intenso e incerto fino all’ultimo scambio.

Treviglio. E’ un match sulle montagne russe il debutto casalingo nei Playoff Challenge: Bergamo si ritrova a rincorrere, riprendendo S. Giovanni nei suoi tentativi di fuga senza riuscire a mettere la testa a avanti fino al tie break che sfata ogni tabù e regala la vittoria. LA GARA. Il primo set finisce come non t’aspetti, con le ospiti che passano in vantaggio in rimonta spinte da Bracchi. La rotta si inverte nel corso del secondo parziale, con l’ingresso di capitan Mlejnkova (6, 66%) e con l’efficacia di Weske e Bolzonetti. Anche Strubbe mette la sua firma nel set della parità con 3 muri. S.Giovanni si riprende però la testa del match: questa volta è Piovesan la best scorer di un parziale che scivola velocemente nelle mani delle ospiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Vincono Bergamo e San Giovanni in Marignano: per Perugia è notte fondaUn sabato che sorride alle squadre di casa, maggiormente in forma in questo momento, con la vittoria da tre punti per Bergamo e San Giovanni in... Leggi anche: Bergamo, playoff Challenge Cup: venerdì 20 la sfida con San Giovanni in Marignano Contenuti utili per approfondire San Giovanni Temi più discussi: LA MEGABOX TORNA AI PLAY-OFF PER LA PROSSIMA CHALLENGE CUP; VOLLEY A1F. Terza vittoria per Cuneo nella corsa all'Europa, battuta anche Bergamo per 3-2; Playoff Challenge: Bergamo-Omag anteprima della 3a giornata; Volley A1/F, Playoff Challenge Cup, Cuneo-Bergamo 2-2: equilibrio assoluto, si va al tie break. Tiebreak vincente per Bergamo: due punti contro San Giovanni in MarignanoTreviglio. E’ un match sulle montagne russe il debutto casalingo nei Playoff Challenge: Bergamo si ritrova a rincorrere, riprendendo S. Giovanni nei suoi tentativi di fuga senza riuscire a mettere la ... bergamonews.it Playoff Challenge: Prima vittoria per Bergamo, superata la Omag al tie breakPrimi punti nella Pool B per le orobiche che devono lottare fino all'ultima palla. 3-2 (22-25 25-17 17-25 25-19 15-8) è il risultato finale nell'anticipo dell'undicesima di ritorno ... corrieredellosport.it Professione perpetua di fr. Mattia Piscitelli Un momento di grande gioia e di grazia per la famiglia dei Frati Minori Cappuccini della provincia di "Sant'Angelo e Padre Pio" Oggi, alle ore 18:00, presso il Santuario Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Roto facebook H. 22:50 #San #Giovanni #Bosco Don Tino Rolfi x.com