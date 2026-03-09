Audi Q3 arriva la versione diesel da 193 Cv a trazione integrale | allestimenti e prezzi

Audi presenta la nuova versione diesel da 193 cavalli della Q3, dotata di trazione integrale quattro. La vettura è disponibile in diversi allestimenti e a prezzi variabili. Questa versione si aggiunge alle opzioni motore già offerte, ampliando la gamma del modello. La casa automobilistica ha annunciato ufficialmente la disponibilità di questa versione, senza fornire dettagli sui tempi di lancio o le specifiche tecniche complete.

Se lo scorso anno ha rappresentato l'inizio di una nuova era per uno dei capisaldi - Q3, anche nella declinazione Suv Coupé denominata Sportback - di casa Audi, il 2026 accoglie in gamma la variante 2.0 Tdi quattro. Si tratta, in sostanza, dell'offerta a gasolio (completamente endotermica, neanche mild hybrid) a trazione integrale. Una proposta che si rivolge non solo a chi percorre tanti chilometri in autostrada (e qui la scelta della motorizzazione diesel), ma anche a chi necessita di un veicolo a quattro ruote motrici in grado di raggiungere anche i posti più isolati e impervi. Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2.0 Tdi 142 kW quattro S tronic, proposte negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition, vedono i prezzi partire da, rispettivamente, 52. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

