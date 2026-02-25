Inaugurata la nuova parafarmacia al polo Sesta Porta

Il presidio di Farmacie Comunali nell'importante hub cittadino. Consegnata a Pisamo una tricicletta per il trasporto di una persona con la propria carrozzina Taglio del nastro per la nuova parafarmacia di Farmacie Comunali Pisa presso il polo Sesta Porta. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’amministratore unico di Farmacie Comunali Pisa, Raffaele Magaldi, il presidente di Pisamo, Alberto Giovannelli, il Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, insieme ai dipendenti dell’azienda e ai rappresentanti delle società partecipate e degli uffici comunali presenti nella struttura. "Farmacie Comunali Pisa spa rappresentano un presidio pubblico di prossimità, che negli anni abbiamo rafforzato e reso sempre più vicino ai bisogni concreti delle persone - ha detto il sindaco Conti - oggi, con l’inaugurazione della parafarmacia alla Sesta Porta, compiamo un passo ulteriore: questo spazio diventa un vero e proprio centro servizi per il cittadino, punto di riferimento non solo per l’acquisto di prodotti, ma per consulenze, prevenzione e supporto quotidiano, che si aggiungono all’anagrafe, al front office di Pisamo, alla Sepi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

