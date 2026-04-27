Il brunch decolla il brand nato a Cesena si espande in franchising Nuova apertura in centro a Forlì

Il marchio nato a Cesena, originariamente conosciuto come Pappareale, ha deciso di ampliare la propria presenza aprendo una nuova sede nel centro di Forlì. Dopo dodici anni di attività, il locale, gestito da Luca e Christian, ha introdotto con successo il brunch e i sapori internazionali, e ora si prepara a svilupparsi ulteriormente attraverso un sistema di franchising. L’apertura di questa nuova struttura rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del marchio.

Primavera di grandi novità per Casamadie. Il locale aperto 12 anni fa da Luca e Christian con il nome Pappareale e che, per primo portò, a Cesena la formula del brunch e dei sapori internazionali, continua la sua espansione. Dopo aver raddoppiato su Cesena, aperto la cucina a Savignano sul.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate FC 26 Nuova Evoluzione: Brunch di compleanno (Birthday Brunch)Questa Evoluzione è un vero e proprio regalo per gli attaccanti del Tour Mondiale. Decolla il progetto della nuova 'Camaldoli europea': al centro ambiente, partecipazione e paceOltre 80 anni fa, in piena Seconda guerra mondiale, un gruppo di intellettuali cattolici stilò un documento in grado di influenzare, con i suoi...