Numeri record per la quinta edizione dello Sterrare è Umano Trophy FOTO

Un successo tra numeri record, territori, tradizioni e passione motociclistica per la quinta edizione di "Sterrare è Umano Trophy". E a breve è prevista l’apertura di Sterralandia.L'edizione numero 5 dello “Sterrare è Umano Trophy” si chiude con un bilancio che conferma la crescita esponenziale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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