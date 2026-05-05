Sterrare è Umano Trophy 2026 Ancona presente con Nico Traverso Di Piero in sella alla Kove 800 X-Pro

In Abruzzo si è svolto questo weekend uno degli eventi di moto Adventuring più noti in Italia. L’evento, chiamato ‘Sterrare è Umano Trophy’ e organizzato da Simone Romano con il suo team, ha visto la partecipazione di un concorrente di Ancona, Nico “Traverso” Di Piero, in sella a una Kove 800 X-Pro. La manifestazione si svolge senza scopo competitivo, coinvolgendo appassionati di motoveicoli in un percorso di scoperta.

ANCONA - In Abruzzo questo weekend si è svolto uno dei più rinomati eventi moto Adventuring non competitivo d’Italia: lo ‘Sterrare è Umano Trophy’ organizzato da Simone Romano e il suo numeroso staff. Il raduno ha avuto l’adesione di più circa 150 partecipanti provenienti da tutta Italia e da.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Si chiude con un successo pieno e grandissima soddisfazione questa bellissima esperienza con gli amici di #sterrareèumano e strralandia. Arrivederci all’anno prossimo per una altro grandissimo #sterrareèumanotrophy . . . . . . #abruzzo #eventi # - facebook.com facebook