VIDEO| Torna lo Sterrare è umano Trophy | 300 appassionati in sella attraverso 100 comuni è boom stranieri
Più di 100 comuni da attraversare, 300 appassionati con il record di 100 stranieri pronti a montare in sella e, per la prima volta anche L’Aquila protagonista con il capoluogo abruzzese che ospiterà una parte del villaggio che trova il suo cuore pulsante nel Pala Dean Martin di Montesilvano.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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