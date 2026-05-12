Numeri e tendenze di un mercato che non conosce crisi quello dell' immobiliare di lusso
Il mercato immobiliare di lusso continua a mostrare numeri positivi, con vendite che si attestano su livelli elevati. Tra le proprietà più richieste ci sono appartamenti con soffitti affrescati nel centro storico, dimore storiche appartenute a nobili famiglie e attici con vista panoramica sulle principali torri della città. Questi immobili rappresentano una fetta di mercato che, nonostante le fluttuazioni, mantiene una domanda stabile e costante.
Un appartamento con soffitti affrescati nel cuore dei portici, una dimora che ha ospitato nobili famiglie bolognesi per generazioni, un attico con vista sulle Due Torri. Sono solo alcuni dei volti del mercato immobiliare di pregio a Bologna, un segmento che negli ultimi sei anni ha mostrato una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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