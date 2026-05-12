Numeri e tendenze di un mercato che non conosce crisi quello dell' immobiliare di lusso

Il mercato immobiliare di lusso continua a mostrare numeri positivi, con vendite che si attestano su livelli elevati. Tra le proprietà più richieste ci sono appartamenti con soffitti affrescati nel centro storico, dimore storiche appartenute a nobili famiglie e attici con vista panoramica sulle principali torri della città. Questi immobili rappresentano una fetta di mercato che, nonostante le fluttuazioni, mantiene una domanda stabile e costante.

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