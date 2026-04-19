Il bellissimo omaggio della Juve a Manninger | la maglia nello spogliatoio prima della partita col Bologna
Prima della sfida contro il Bologna, la Juventus ha lasciato un omaggio all’ex portiere Manninger, scomparso a 48 anni in un incidente stradale. La squadra ha collocato la sua maglia nello spogliatoio come segno di ricordo e rispetto, rendendo omaggio alla memoria del giocatore. La scelta si è tradotta in un gesto simbolico prima dell’incontro, senza ulteriori commenti ufficiali.
La Juventus ha scelto di ricordare Alex Manninger, ex portiere bianconero morto all'età di 48 anni in un drammatico incidente stradale, portando la sua maglia nello spogliatoio prima della partita contro il Bologna.🔗 Leggi su Fanpage.it
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