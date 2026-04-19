Il bellissimo omaggio della Juve a Manninger | la maglia nello spogliatoio prima della partita col Bologna

Prima della sfida contro il Bologna, la Juventus ha lasciato un omaggio all’ex portiere Manninger, scomparso a 48 anni in un incidente stradale. La squadra ha collocato la sua maglia nello spogliatoio come segno di ricordo e rispetto, rendendo omaggio alla memoria del giocatore. La scelta si è tradotta in un gesto simbolico prima dell’incontro, senza ulteriori commenti ufficiali.